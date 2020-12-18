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    Оживающая легенда: «поющий» знаменитую песню «Гакку» мурал появился в Шымкенте

    18 Декабря 2020, 23:50

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Необычный «живой» мурал появился на фасаде одного из домов города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Facebook киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

    «Этот великолепный мурал - сцена из фильма «Кыз-Жибек» режиссера Султана-Ахмета Ходжикова - находится на фасаде жилого дома в Шымкенте.

    Мурал в виде изображения главной героини с конем еще и «живой». Если отсканировать на смартфон QR-код, размещенный рядом с изображением, то картина оживает и звучит народная песня «Гакку», - поделились в киностудии.


    Поэтическая народная легенда «Кыз-Жибек», послужившая основой фильма (1970 г.), повествует о далеком прошлом казахского народа — эпохе XVI-XVII веков. Из-за межродовых распрей трагически завершается любовь батыра Толегена и красавицы Жибек.

    Автор сценария - Габит Мусрепов, художник - Гульфайрус Исмаилова, композитор - Нургиса Тлендиев. В фильме сыграла целая плеяда легендарных актеров: Меруерт Утекешева, Куман Тастанбеков, Асанали Ашимов, Ануар Молдабеков, Кененбай Кожабеков, Фарида Шарипова, Каукен Кенжетаев и другие.

    Фильм удостоен Государственной премии Казахской ССР (1972 г.).


    Автор:

    Багдат Хасенова

    Культура История Казахстана Шымкент Общество
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