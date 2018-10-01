Ожидается всплеск деловой активности - зарубежный эксперт о Послании

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Послание Президента народу Казахстана 2018 года способно оказать мощный положительный эффект на макроэкономические показатели страны, считает директор по развитию компании ARUM Capital, финансист Константин Жуковский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению эксперта, упор в Послании Президентом был сделан на рост благосостояния населения и поддержку малого и среднего бизнеса, благодаря чему вполне можно ожидать, что уже к началу следующего года это отразится на макроэкономических показателях Казахстана.

«Во-первых, повышение минимальной заработной платы в полтора раза приведет к росту доходов большой части населения на 35%. Помимо роста показателей реальных располагаемых доходов и средней заработной платы это по цепочке может вылиться и в повышение инфляционного давления. Кроме того, отчасти можно ждать всплеск деловой активности в сфере услуг, куда в первую очередь пойдут дополнительные свободные средства», - рассказал Константин Жуковский.

Вторым важным моментом в Послании финансист считает «вмешательство» в процесс выдачи ипотечных кредитов.

«Это может стимулировать рост кредитования, всплеск активности на рынке недвижимости, а также поддержать строительный сектор. В-третьих, поддержка малого и среднего бизнеса может привести к росту рабочих мест, снижению ставки безработицы, а в долгосрочной перспективе к ускорению темпов роста ВВП. Тем не менее, многое будет зависеть именно от инициатив, которые будут реализованы для поддержки малых предприятий», - заключил Константин Жуковский.

Напомним, 5 октября Нурсултан Назарбаев выступил с ежегодным Посланием народу Казазстана.