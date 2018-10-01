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Ожидается всплеск деловой активности - зарубежный эксперт о Послании

9 Октября 2018 09:36 173
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Ожидается всплеск деловой активности - зарубежный эксперт о Послании

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Послание Президента народу Казахстана 2018 года способно оказать мощный положительный эффект на макроэкономические показатели страны, считает директор по развитию компании ARUM Capital, финансист Константин Жуковский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По мнению эксперта, упор в Послании Президентом был сделан на рост благосостояния населения и поддержку малого и среднего бизнеса, благодаря чему вполне можно ожидать, что уже к началу следующего года это отразится на макроэкономических показателях Казахстана.

«Во-первых, повышение минимальной заработной платы в полтора раза приведет к росту доходов большой части населения на 35%. Помимо роста показателей реальных располагаемых доходов и средней заработной платы это по цепочке может вылиться и в повышение инфляционного давления. Кроме того, отчасти можно ждать всплеск деловой активности в сфере услуг, куда в первую очередь пойдут дополнительные свободные средства», - рассказал Константин Жуковский.

Вторым важным моментом в Послании финансист считает «вмешательство» в процесс выдачи ипотечных кредитов.

«Это может стимулировать рост кредитования, всплеск активности на рынке недвижимости, а также поддержать строительный сектор. В-третьих, поддержка малого и среднего бизнеса может привести к росту рабочих мест, снижению ставки безработицы, а в долгосрочной перспективе к ускорению темпов роста ВВП. Тем не менее, многое будет зависеть именно от инициатив, которые будут реализованы для поддержки малых предприятий», -  заключил Константин Жуковский.

Напомним, 5 октября Нурсултан Назарбаев выступил с ежегодным Посланием народу Казазстана. 

 

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Альберт Ахметов

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