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    Ожидается сбор урожая выше среднегодовых показателей – Алихан Смаилов

    23 Августа 2022, 10:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительством приняты все необходимые меры по финансовому и материально-техническому обеспечению работ по уборке урожая. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов по итогам заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Относительно подготовки к уборке хочу отметить, что Правительством приняты все необходимые меры по финансовому и материально-техническому обеспечению работ. Необходимо только работать», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина добавил, что по прогнозу в текущем году ожидается сбор урожая выше среднегодовых показателей. В этой связи главная задача перед Министерством сельского хозяйства и акиматами – своевременное и качественное проведение уборки.

    «Необходимо обеспечить готовность элеваторов к приемке и хранению урожая. А также министерствам сельского хозяйства, индустрии и национальной компании «КТЖ» совместно с акиматами регионов провести работу по обеспечению подвижным составом и решению вопросов логистики», - добавил Алихан Смаилов.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Урожай Сельское хозяйство Алихан Смаилов
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