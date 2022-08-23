Ожидается сбор урожая выше среднегодовых показателей – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительством приняты все необходимые меры по финансовому и материально-техническому обеспечению работ по уборке урожая. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов по итогам заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Относительно подготовки к уборке хочу отметить, что Правительством приняты все необходимые меры по финансовому и материально-техническому обеспечению работ. Необходимо только работать», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина добавил, что по прогнозу в текущем году ожидается сбор урожая выше среднегодовых показателей. В этой связи главная задача перед Министерством сельского хозяйства и акиматами – своевременное и качественное проведение уборки.

«Необходимо обеспечить готовность элеваторов к приемке и хранению урожая. А также министерствам сельского хозяйства, индустрии и национальной компании «КТЖ» совместно с акиматами регионов провести работу по обеспечению подвижным составом и решению вопросов логистики», - добавил Алихан Смаилов.





Фото: primeminister.kz