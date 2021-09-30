Ожидается ли повышение цен на дизтопливо в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стоит ли ожидать роста цен на дизельное топливо в Казахстане, ответил вице-министр энергетики Асет Магауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, в Российской Федерации цены на дизельное топливо составляют в районе 300 тенге за литр. Но при расчете импортных цен нельзя автоматически к российской цене добавлять транспортные расходы и получать нашу цену. Условия торговли между Россией и Казахстаном идут без косвенных налогов, то есть в цене у них очень высокую долю занимает акциз на нефтепродукты, и НДС у них – 20%.

Для сравнения: акциз в Казахстане на импортное дизтопливо составляет 540 тенге, а в России – 55 тысяч тенге, то есть практически 16% доли в цене у них акциз. И, соответственно, надо при расчете цены в 300 тенге за литр очищать его от НДС, от акциза и примерно уже рассчитывать, добавляя казахстанский акциз, НДС, какой порядок цен будет в Казахстане. Я думаю, это будет зависеть от итогов переговоров между компаниями», – ответил в ходе брифинга СЦК Асет Магауов.

Ранее вице-министр энергетики заявил , что потребление дизельного топлива в Казахстане в 2021 году значительно выросло по сравнению с предыдущими годами и добавил, что необходимо импортировать из России порядка 100 тысяч тонн дизтоплива.



