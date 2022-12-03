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    Озеро площадью в 6 га неожиданно образовалось в Атырауской области

    3 Декабря 2022, 14:20

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Озеро площадью в 6 гектаров неожиданно образовалось в Атырауской области около СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Озеро образовалось в районе Карабатан, в 30 километрах от Атырау, где реализуется проект «Водоподготовка», который ведет АО «Базис Констракшн». Заказчиком является ТОО Karabatan Utilities Solution.

    «Взяты и сданы на лабораторное исследование пробы воды, сейчас выясняется, кому принадлежит эта территория слива. Результаты будут готовы в понедельник» , - сообщили в пресс-службе департамента экологии области.

    Разрешения на слив воды на этом участке ни от кого не поступало, пояснили в департаменте экологии.

    По словам фермеров, пасущих скот на этом участке, вода пахнет химикатами, и животные к озеру не подходят.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия
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