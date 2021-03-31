Озеро может подтопить жилые дома в райцентре СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, в городе Булаево района М. Жумабаева, дома четырех улиц могут оказаться подтопленными из-за повышения уровня воды в озере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Волнующий сельчан вопрос вынесли на брифинг региональной службы коммуникаций. Заместитель акима района Серик Кусанов пообещал, что примут все меры, чтобы не допустить подтопления домов.

По его словам, озеро создает угрозу не первый год. В 2016 году вокруг него соорудили защитную дамбу, сделали обвалование по улице Первомайской протяженность в два километра. Круглосуточно откачивали воду.

В 2017 году провели земляные работы по углублению озера. По периметру водоема сделали ров шириной до 10 метров и глубиной в шесть метров. Установили консольный насос с западной стороны озера. Откачали 380 тысяч кубометров воды. Еще 360 тысяч кубометров откачали в 2018 году. Уровень воды в озере уменьшился на 80 см. В 2019 году углубили 800 метров кюветов и еще откачали 380 тысяч кубометров воды, установили дополнительные и заменили старые водопропускные трубы по улице Береговой.

«В прошлом году из центрального озера откачали более 180 тысяч кубических метров воды. Дополнительно приобрели трубы. Установка их завершена на 60%. Проверили консольный насос. С первого апреля начнутся работы по снижению уровня воды в озере. В случае осложнения обстановки к дополнительной откачке будет привлечена передвижная насосная станция производительностью 400 кубометров в час. Будут проведены работы по соединению рва. В этом году с территории Булаево вывезли в два раза больше снега, чем в прошлом году. Работы продолжаются. Для предотвращения подтопления домов и строений будут приняты все меры», - подчеркнул С. Кусанов.