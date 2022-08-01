Озеро Алаколь в этом году могут посетить до 400 тыс. туристов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным национальной компании «Kazakh Tourism» в этом году озеро Алаколь могут посетить до 400 тыс. туристов. С учетом открытия новых баз отдыха рост количества отдыхающих сохранится, но возникают проблемы с транспортом. Казахстанцы за месяц, а то и за два вперед приобретают билеты, но острый дефицит все равно сохраняется. Аэропорты Урджара и Ушарала еще не открылись, а дорожные работы приостановлены. Поэтому владельцы баз отдыха считают Алаколь - отдыхом без доступного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году по данным официальной статистики Алматинское побережье озера посетило свыше 230 тыс. человек. В 2022 году ожидается посещение около 400 тыс. человек. А в прошлом году побережье озера, со стороны Абайской области, посетило около 100 тыс. человек. Однако, согласно мониторингу местных исполнительных органов, с учетом однодневных отдыхающих, количество туристов (жителей близлежащих районов и сел) составило около 350 тыс. человек. По предварительным прогнозам в этом году рост количества отдыхающих сохранится с учетом открытия новых баз отдыха. В этом сезоне побережье может принять более 420 тыс. человек», - проинформировали в национальной компании «Kazakh Tourism».

Однако проблемы возникают с перевозкой. Как известно, в связи с реконструкцией аэропортов Урджара и Ушарала, авиаперелеты временно приостановлены. Владелец баз отдыха «Инжу» и «Алаколь Арасан» Елена Асылбекова считает, что именно в этом кроется спад туристического потока на Алаколь.

«Самолеты сюда так и не полетели: ни аэропорт Урджара, ни аэропорт Ушарала не открыты после ремонтно-строительных работ. Дорожные работы по строительству трассы 350 Алматы – Усть-Каменогорск, которые по первоначальному плану должны были завершиться в 2020 году, остановлены. АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» обязалась, в течение курортного сезона следить за качеством строительства объездных дорог, но не выполняет свои обязательства. Я несколько дней назад возвращалась в Алматы. Между селами Кабанбай и Колбай - пыль столбом и ямы. К сожалению, на поезда билетов нет. На ближайшие даты все распродано», - отметила Елена Асылбекова.

Она считает, что в прошлом году Алаколь испытал небывалый наплыв туристов, в том числе и по причине того, что многие заграничные туристические направления были закрыты летом. Однако, к сожалению, в этом году открытие таких направлений как Турция, Египет, ОАЭ очень сильно повлияло на внутренний туризм.

«Многие базы отдыха на озере Алаколь в разгар курортного сезона стоят с 30-50% наполняемостью уже в течение месяца. Только с середины июля увеличилось количество отдыхающих. Мы не помним такой плохой наполняемости в жаркий летний период, кроме года пандемии», - пояснила владелец баз отдыха.

В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» согласились с мнением о том, что следует развивать транспортную развилку.

«Пандемия положительно повлияла на рост спроса внутреннего туризма. Очень хорошо сыграл отложенный спрос на отдых – целых два года пандемийных ограничений. Мы наблюдаем повышенный интерес спрос у граждан Казахстана на отдых внутри страны: Боровое, Алаколь, Актау, Туркестан, Баянаул и др. Но в связи с этим повышенным спросом на есть проблемы с транспортной логистикой. Это и высокая стоимость авиабилетов внутри страны. По направлению на Алаколь авиасообщение недоступно, дороги не достроены, билетов на поезда не хватает. На ближайшие даты все распродано», - ответили в НПП «Атамекен».

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили о том, что продолжается работа по реконструкции искусственных взлетно-посадочных полос аэропортов Ушарала и Урджара. Эти меры предусмотрены для обеспечения доступности воздушным транспортом побережья озера Алаколь.

В частности, предусмотрена реконструкция взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, перрона, установка светосигнального оборудования, периметрового ограждения. Работа в этом направлении проводится акиматами Жетысуской и Абайской областей. Местными исполнительными органами завершение всех работ по реконструкции планировалось к началу туристического сезона. Однако из-за несвоевременного выполнения работ со стороны подрядных организаций сроки запуска были сдвинуты.

В этой связи, глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев поручал немедленно завершить строительно-монтажные работы в аэропортах Ушарала и Урджара.

Также определены авиакомпании, которые будут выполнять рейсы. Так, по итогам проведенного конкурса перевозчиком на авиамаршрутах Ушарал – Алматы и Ушарал – Нур-Султан определена авиакомпания SCAT. Рейсы будут выполняться с частотой 14 рейсов в неделю по каждому направлению в летний сезон, 7 рейсов - в остальное время. Стоимость билета будет составлять 15 тыс. тенге и 16 тыс. тенге соответственно.

По маршруту Ушарал – Талдыкорган авиакомпания «Жетысу» будет выполнять полеты с частотой 28 рейсов в летний сезон, 14 рейсов - в остальной период. Полеты будут выполняться на самолетах L-410, стоимость билета 8 тыс. тенге.

На авиамаршрутах Урджар – Алматы и Урджар – Нур-Султан по итогам конкурса перевозчиком определена авиакомпания «Южное небо». Рейсы будут выполняться на воздушных судах «Ан-24» с частотой 10 рейсов в неделю по каждому направлению в летний сезон, в остальное время 5 рейсов. Стоимость билета 14 тыс. тенге и 16 тыс. тенге соответственно.

По информации местных исполнительных органов, с учетом новых графиков ремонтных работ по завершению реконструкций аэропорта Ушарала планируется к 20 июля, аэропорта Урджара – к началу августа.



Фото: semeynews.kz

