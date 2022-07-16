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    Озера пересыхают из-за жары в Венгрии

    16 Июля 2022, 17:03

    БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - По Венгрии жара и засуха последних месяцев нанесли тяжелый удар. За несколько недель пересохли сразу два сравнительно крупных озера. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Векери когда-то было одной из достопримечательностей Дебрецена. Но из-за засухи тут осталась только узкая полоска грязной воды. В прошлом месяце в регионе выпало осадков на 50 мм меньше месячной нормы.

    Даже крупные венгерские озера оказываются под угрозой, их уровень быстро падает. Власти пытаются спасти ситуацию, перенаправляя воду из крупных рек.

    На юго-западе страны озеро Бичерди когда-то кишело рыбой. Теперь вся она ровным слоем покрывает высохшее дно. В заброшенном рыбацком клубе можно разглядеть трофеи, которые тут можно было добыть совсем недавно.

    Засуха нанесла удар и по сельскому хозяйству. В этом году засохло около 300 000 гектаров кукурузы и 200 000 гектаров подсолнечника. На востоке страны урожай ячменя упал в два раза.

    Финансовые потери венгерского агросектора уже оценивают в один млрд евро.


    Фото: euronews.com

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Венгрия Мировые новости
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