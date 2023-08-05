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      Мангистауская область

    «Озенмунайгаз» остановился в Мангистау

    5 Августа 2023, 19:16

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за перебоев с электричеством приостановлена работа более 3 тысяч добывающих скважин и 36 агрегатов поддержания пластового давления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    По словам сотрудников АО «Озенмунайгаз», работа приостановлена с 4 августа. Причину объясняют нехваткой электричества. Из-за приостановки работы сотрудники переживают за заработную плату в следующем месяце.

    В АО «Озенмунайгаз» также отметили проблему со стороны МАЭК.

    «Еще вечером 3 июля сработала автоматическая частотная разгрузка, вследствие которой была остановлена работа 30 агрегатов блочной кустовой насосной станции. Введено ограничение электрических мощностей энергопередающих организаций. Всего остановлено 3784 добывающих скважины и 36 единиц агрегатов поддержания пластового давления», - сообщили в компании.

    Напомним, в мае государственные инспекторы труда зафиксировали более 130 фактов нарушений трудового законодательства в АО «Озенмунайгаз» и подрядных организациях, а в июне специальная рабочая группа «КазМунайГаз» выявила 160 нарушений в деятельности «Озенмунайгаз» в Жанаозене.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Энергетика Промышленность Мангистауская область Регионы Казахстана Актау
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