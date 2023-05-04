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    «Озенмунайгаз» обновит водогрейное оборудование

    4 Мая 2023, 17:06

    ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - По итогам проверок комиссии компанией «Озенмунайгаз» будет обновляться оборудование водогрейных установок, помещения хозяйственно-бытового комплекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазМунайГаз».

    Ранее сообщалось, что специальная рабочая группа «КазМунайГаза» ежедневно проводит выезды на предприятия города, встречи с трудовыми коллективами, заслушиваются жалобы и пожелания работников. Кроме того, специалисты КМГ проверяют отчетную документацию по линии финансово-хозяйственной деятельности. В Жанаозене специальная рабочая группа АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) провела проверку деятельности «Озенмунайгаза» (ОМГ) и нефтесервисных предприятий города. По итогам проверки в работе компании найдены нарушения.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    КазМунайГаз Мангистауская область Регионы
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