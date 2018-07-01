«Өзен» Эмира Байгазина поборется за «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Художественный фильм «Өзен» («Река») казахстанского режиссера и сценариста Эмира Байгазина отобран в конкурсную программу «Горизонты» («Orizzonti») 75-го Венецанского международного кинофестиваля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

В программе «Горизонты» участвуют игровые и документальные фильмы, представляющие новые тенденции в развитии кинематографа.

Новость о включении фильма в программу была объявлена на пресс-конференции Мостры 25 июля.

«Река» завершает трилогию Аслана, первые две части которой - «Уроки гармонии» и «Раненый ангел» - были показаны в официальной программе Берлинале в 2013 и 2016 годах.

«Река» рассказывает о пяти братьях, растущих вдали от цивилизации, чья жизнь меняется после визита городского гостя. Съемки фильма прошли в Туркестанской области.

Главные роли исполнили непрофессиональные актеры из разных уголков Казахстана. Примечательно, что в картине «Река» Эмир Байгазин выступил также в роли оператора-постановщика и главного продюсера.

«Мы счастливы представить зрителям картину, работая над которой, мы находились в информационном молчании в течение двух лет», - поделился Э. Байгазин.





В производстве «Реки» участвовали Казахстан (Министерство культуры и спорта РК, АО «Казахфильм», Emir Baigazin Production), Норвегия (Norsk Filmproduksjon) и Польша (Madants). На уровне сценария картина была поддержана грантом Азиатско-Тихоокеанской киноассоциации MPA APSA.

Впервые проект был представлен на кинорынке Международного кинофестиваля в Карловых Варах в июне 2017-го. В сентябре того же года проект выиграл первый приз на конкурсе проектов Pitch and Meet кинорынка Варшавского МКФ. Постпродукция картины завершилась летом 2018 года на студиях Orka и Dreamsound в Варшаве при финансировании Польского института кинематографии.

Юбилейный Венецианский кинофестиваль пройдет с 29 августа по 8 сентября.

Напомним, в декабре прошлого года имя Э. Байгазина вошло в список «100 новых лиц» по итогам всенародного онлайн голосования в рамках программы «Рухани жаңғыру».