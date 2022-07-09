Озеленение по-петропавловски: как решить давнюю проблему

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Озеленение Петропавловска не один год вызывает споры, недовольства, а иногда и откровенное недоумение горожан. Варварское кронирование, вырубка деревьев, засохшие ели и живая изгородь, которая местами вовсе не живая. Что не так с озеленением города, можно ли исправить ситуацию и необходимости создания специальной службы – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Первый скандал с озеленением разразился летом 2017-го года, когда началась вырубка деревьев в городском парке. Петропавловцы терялись в догадках, для чего потребовалось уничтожение растительности и строительство огромной площади, которая используется только по праздникам. Все остальное время – пустое пространство, выложенное брусчаткой. Произошло это буквально через три месяца после заявлений акима области Кумара Аксакалова о том, что будет принята новая концепция озеленения, что ни в коем случае нельзя убирать здоровые деревья и прочее. Потом началась эпопея с посадкой елей, которые категорически отказывались приживаться на улицах города.

Тотальную вырубку деревьев не остановила и пандемия. Местные власти утверждали, что убирают только больные растения, представляющие угрозу для безопасности пешеходов и машин. Однако горожане обратили внимание на то, что под топор попали и молодые саженцы, и здоровые деревья.

Еще через год на общественном совете города всерьез озаботились проблемой озеленения Петропавловска. Его участники посчитали, что государственные деньги расходуются практически впустую, поскольку средства закладываются только на посадку. Саженцам же еще нужен полив и уход. Тогда общественники заявили, что городу нужна концепция озеленения, привлечение к этой работе специалистов. Службу по озеленению, кстати, при ТОО «Коммунхоз» создавали в 2018-м году. Вот только никто о ее работе ничего не знает.

О том, что озеленением города должны заниматься специалисты говорит и директор ботанического сада Артур Рязапов, имеющий профильное образование.

По словам А. Рязапова, программу озеленения Петропавловска нужно разбить на несколько этапов.

На первом этапе визуально обследовать насаждения вдоль проезжей части, посмотреть пустые места. На втором – провести инвентаризацию деревьев. Те деревья, которые теряют жизненные силы из-за возраста или внешних факторов, нужно разделить на две группы: которые нужно срочно убрать и которые могут простоять еще 5-8 лет.

«С этими деревьями следует провести санитарно-профилактические мероприятия. Элементарно обрезать сухие ветви, обработать кору, дупла антисептировать и запломбировать. И через год-два возле этих деревьев нужно высадить новые. Готовить им замену. Процесс укоренения длительный – около двух лет. По нашим наблюдениям, 35-40 дней ком должен находиться во влажном состоянии. За это время восстановятся корни, мелкие, всасывающие корешки начнут работать. Обычно первая зима показывает, прижилось дерево или нет. Только на третий год можно убрать старое растение. В этом году по городу много таких деревьев, которые не пережили зиму, стоят с сухими листочками», - говорит А. Рязапов.

На третьем этапе – высаживать подходящие виды растений. Прежде нужно посмотреть почву. Если она засолена – выбирают солеустойчивые деревья, если близко грунтовые воды – виды, которые будут аккумулировать влагу из почвы. В свое время ботаническому саду помогли ивы белые, которые на одном участке добывали влагу из почвы и испаряли ее.

«Уход за деревьями должен быть 2-3 года. Бытует мнение, что укоренившееся растение можно не поливать, не сохранять поливочный круг. Это не так. Нужно сохранять и растяжки – их устанавливают для того, чтобы корневая система не расшатывалась. Часто сталкиваемся с тем, что на второй год растяжки убирают смежные службы, которые занимаются уборкой снега или стрижкой газонов. Но наблюдаются и перетяжки. Шпагат не убрали вовремя и он буквально врезался в ствол», - отмечает А. Рязапов.

Большое значение имеет технология посадки деревьев. По мнению специалиста, оптимальным временем в наших широтах является осень. В этот период на посадку есть 1,5 месяца, тогда как весной буквально пару недель. С появлением первых листьев высаживать растения уже нежелательно. К тому же за лето можно подготовить посадочные ямы, траншеи.

В последнее время в городе стали высаживать так называемые крупномеры. Даже технику специальную показывал горакимат. Казалось бы, хорошая идея – пересадить сразу большое дерево. Но и здесь немало тонкостей.

«Размер кома должен быть пропорционален высоте дерева. Бывает, привозят ком 30-40 см в диаметре, а высота растения - 7 метров! Ком тогда должен быть не менее метра. Посадочная яма – в полтора раза его больше. Даже если посадкой занимаются рабочие без специального образования, нужен бригадир, который бы следил за этими нюансами. В посадке много скрытых работ. Например, в городе маломощный слой гумуса. Бывает, что в выкопанной под дерево яме оказывается асфальт или щебенка. Все включения нужно изымать, наполнять посадочную яму плодородным слоем», - говорит А. Рязапов.

С крупномерами нельзя вольно обращаться. Привезти из леса взрослую березу и высадить в городе без подготовки – мало шансов, что она приживется. Этому должна предшествовать большая работа. Дерево «воспитывают», приучают к пересадке почти каждые пять лет. Так образуется мочковатая корневая система, которая позволяет относительно легко пережить пересадку.

Растения для озеленения города следует выбирать из местных питомников. Подходят еще саженцы из Акмолинской области, но не южнее столицы. Привезенному из Гамбурга красному клену, который высадили у дворца спорта, например, не хватает времени. Растения не успевают подготовиться к зиме, замерзают, сохнут. Сотрудники ботанического сада рекомендуют брать саженцы у трех местных питомников.

«Питомники должен иметь список требующихся в ближайшие годы растений и план работ по озеленению. Они смогут выращивать необходимое, будут знать, сколько, к примеру, лип и ясеней нужно. Подготовкой крупномеров тоже могут заниматься в питомниках», - добавил А. Рязапов.

Выбирать деревья нужно и с учетом экологических факторов. Шершавые листья вяза и липкие тополя хорошо держат пыль, отработанные газы транспорта. Многие деревья – липа, клен, вязы, дубы - сдерживают шум, ветер, собирают окиси серы.

«Еще в советское время было известно, что при посадке хвойных деревьев крону их нужно опрыскивать, смывать пыль с хвои. В Петропавловске мы наблюдаем, что ели приживаются не с первой попытки. На улице Сутюшева неплохо себя чувствуют хвойные. Назвать эту культуру неприхотливой нельзя. Нужно учитывать, что сосна светолюбива, осенью и ранней весной ей нужен влагозаряд. С точки зрения экологии, хвоя выделяет фитонциды, но другие вещества не осаждает. Мы предлагали такой принцип посадки елей: вдоль проезжей части посадить лиственные деревья, справа от тротуара – ели. В столице, кстати, уже запретили высаживать хвойные», - отметил собеседник.

Сотрудники ботанического сада делали лесопатологические обследование посадок 2020-го года. По словам А. Рязапова, хорошо прижились ясень обыкновенный, ясень зеленый, вяз широколистный и липа мелколистная. Эти культуры долговечные – живут 75-90 лет. На засоленные почвы хорошо высаживать вяз мелколистный, лох серебристый, клен ясинолистный. На заболоченных – иву белую, тополь белый, тополь пирамидальный. Указанные виды тополей дают мало пуха. Но и бальзамический тополь может давать мало пуха, если вовремя его обрезать.

С обрезкой и кронированием в городе, да и в сельских населенных пунктах области, тоже проблемы. Петропавловцы его называют не иначе как варварским. В обрезке деревьев тоже нужны знания, чтобы и растения не изуродовать, и линии электропередач обезопасить.

«Как правило, обрезают на 3,5 метрах – просто высокий пень оставляют. В правилах содержания и защиты зеленых насаждений указано, что обрезка ведется на высоте не менее 3,5 метров. Вот и обрубают. Спрашивается, что мешает резать выше? И оговорка в правилах есть – оставлять скелетные и полускелетные ветви. Но этого не делают. Мы предлагаем все же пользоваться правилами и оставлять скелетные ветви, укорачивать их в половину длины. Затем заниматься формированием кроны. Когда она достигнет проводов - лет через 8-10 - снова проводится омолаживающая обрезка», - прокомментировал А.Рязапов.

Пояснил специалист, почему не всегда хорошо себя чувствует живая изгородь. Оказывается, недопустимо пребывание корневой системы на воздухе более 15 минут. Бывало, что саженцы на улице и сутки лежали в ожидании пересадки. За это время «нервы» растения, тоненькие корни, высыхали, и в таком случае только жажда жизни помогала кустикам.

Вроде бы ничего необычного в концепции озеленения. Важна системность и организованность работы, элементарные знания и навыки. По сути, в Петропавловске должна быть специальная служба по озеленению города. Когда-то в городе действовал «Зелентрест», который и занимался этой работой. Подобную службу можно было создать и на базе ботанического сада.

Буквально недавно на сайте открытых нормативно-правовых актов на обсуждение предложили новые правила содержания и защиты зеленых насаждений на территории городов и населенных пунктов. Большая часть их касается правил вырубки, пересадки и посадки деревьев и кустарников. Вроде бы учли все замечания и тонкости. Остается надеяться, что местные власти озадачатся и вопросом создания специальной службы по озеленению. Тогда, возможно, и нареканий будет меньше со стороны горожан, и Петропавловск получит мощные легкие.