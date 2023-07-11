Озеленение города должно проводиться в соответствии с темпами строительства - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нужно отходить от практики посадки сезонных растений и активнее высаживать многолетние. Об этом сегодня в ходе совещания по вопросам развития Астаны заявил Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Огромное значение имеет озеленение города, с этим в Астане у нас проблемы. Не хватает зеленых насаждений даже на проспекте Мәңгілік ел, что уж говорить о других улицах. Нужно отходить от практики посадки сезонных растений и активнее высаживать многолетние. При этом важно учитывать суровый климат столицы, задействовать потенциал научного сообщества и лучший мировой опыт.

Озеленение должно проводиться в соответствии с темпами строительства. В принципе, в Торонто, Оттаве климатическая зона совпадает с Астаной. Это зеленые города, прилично выглядящие. Надо использовать опыт Канады. Здесь надо активнее вовлекать самих застройщиков. К примеру, в Хельсинки застройщиков обязывают озеленять прилегающие территории сразу после строительства. Вот этот опыт нам нужно использовать. В Германии даже принят «Кодекс озеленения», который основан на принципе «одновременности». То есть застройщик обязан озеленить земельный участок, равнозначный площади застройки. Подобный подход хорошо работает», - отметил Президент.

Глава государства напомнил, что полгода назад он поставил перед акиматом задачу в течение 5 лет превратить Астану в город-сад.

«Конкретных шагов в этом направлении все еще недостаточно. Вашим советником назначен опытный специалист Ерлан Нысанбаев. Будем надеяться, у него получится справиться с этой задачей. Первых ощутимых результатов по масштабному озеленению столицы необходимо достичь уже в текущем году. При этом важно применять современные технологии. Так, полив зеленых насаждений до сих пор производится по старинке, не применяется капельное орошение. Нужно менять методы работы. Пока же упор на срочные сезонные работы по очень дорогим расценкам, что приводит к несоразмерно большим бюджетным затратам. Внешний вид города также существенно портит так называемый «визуальный шум», создаваемый беспорядочной и навязчивой рекламой. Эта проблема требует отдельного внимания и кропотливой работы местных властей с бизнес-сообществом.

В целом, поручаю Правительству совместно с акиматом разработать необходимые нормы и правила, которые позволят урегулировать вопросы облика и благоустройства столицы. Вместе с тем в новом Генеральном плане Астаны нужно представить целостное и сбалансированное видение развития города», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее на совещании Глава государства указал на важность решения проблемы с питьевой водой в городе. Еще одной актуальной проблемой он назвал очистку сточных вод. В настоящее время в городе действует единственное очистное сооружение, которое работает на пределе своих возможностей.

Также в ходе совещания Президент заявил о необходимости обеспечения надежного теплоснабжения столицы. Говоря о новых источниках тепла в Астане, Глава государства подчеркнул, что новые источники тепла нужно запустить в текущем году, и никаких отговорок здесь быть не должно. По его словам, необходимо безотлагательно и окончательно определиться со строительством второй очереди ТЭЦ-3 и третьей газовой котельной в Астане.

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость качественного строительства жилья и системном подходе в развитии города.