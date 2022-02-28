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    Озеленение Актау передадут в государственно-частное партнерство

    28 Февраля 2022, 22:44

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Ведутся работы по передаче сферы озеленения города Актау в государственно-частное партнерство. Аким города Нурдаулет Килыбай сообщил, что в 2022 году будет начата работа по передаче озеленения города Актау на 5 лет в государственно-частное партнерство, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы видим, что заключать договор на содержание зеленых насаждений на год неэффективно. Сейчас ситуация с зеленым фондом города плохая. В связи с этим в следующем году планируем подписать договор на содержание, полив, минимум на 5 лет. Сейчас ведется соответствующая работа. Точная компания пока неизвестна. Кроме того, на средства инвесторов приобретаются 8 современных водовозов, оснащенных системой GPS», - сказал Нурдаулет Килыбай.

    Кроме того, в городе начаты работы по прокладке пластиковых водопроводных труб для полива деревьев и газонов. На сегодняшний день проведено 700 метров труб диаметром 50мм.

    В целом, в 2021 году озеленение проводилось в 3 этапа. То есть первое - это техническое обслуживание систем водоснабжения, второе - реконструкция и ремонт систем водоснабжения. Данную работу провели ГКП «Актау тұрғы үй» и «Акбота». Третье - вырубкой сухостоя, обработкой от вредителей на основе государственного конкурса занималось ТОО «Казахское общество слепых».

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Экология Мангистауская область Регионы Казахстана
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