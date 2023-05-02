Овощи подешевели в девяти регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам января-февраля 2023 года в Казахстане заметно вырос импорт таких овощей, как столовая свекла (в 2,6 раза за год, до 1,2 тысячи тонн) и баклажаны (на 76,1%, до 704,1 тонны). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

В свою очередь, сократился в годовой динамике импорт таких овощей, как перец (на 70,5%, до 3,4 тысячи тонн), репчатый лук (на 69,8%, до 33,5 тонн), капуста (на 66,4%, до 10,9 тысячи тонн), картофель (на 44,2%, до 1,5 тысяч тонн), помидоры (на 43,9%, до 8,9 тысячи тонн), столовая морковь (на 41,4%, до 2,4 тысячи тонн), огурцы (на 32,2%, до 3,9 тысячи тонн) и чеснок (на 21,5%, до 797,6 тонны).

В то же время экспорт из РК вырос по таким овощам, как картофель (в 85,2 раза за год, до 59,5 тысячи тонн), столовая морковь (в 20,7 раза, до 429,1 тонны), репчатый лук (в 5,1 раза, до 55,2 тысячи тонн), помидоры (на 63,5%, до 2 тысяч тонн) и огурцы (на 30,4%, до 537,4 тонны).

Экспорт перца и капусты, напротив, сократился: на 32,1%, до 258,5 тонн, и на 66,5%, до 133,9 тонны, соответственно. Экспорт чеснока составил 271 тонну (годом ранее не экспортировался).

Отметим: за два месяца текущего года среди основных видов овощей импорт в Казахстан в разы превышал экспорт из Казахстана по таким овощам, как капуста (в 81,3 раза), перцы (в 13 раз), огурцы (в 7,3 раза), помидоры (в 4,5 раза), столовая морковь (в 5,6 раза) и чеснок (в 2,9 раза).

Что же касается овощей, по которым экспорт из РК превысил импорт в РК, то это репчатый лук (причём сразу в 1,6 тыс. раз) и картофель (в 39,4 раза).

По итогам марта 2023 года цены на свежие овощи выросли в годовой динамике на 5,8%.

В частности, резко подорожали репчатый лук (сразу на 55,1% за год, до 182 тг за кг), огурцы (на 40,9%, до 1,1 тысячи тг за кг), помидоры (на 13,2%, до 1,1 тысячи тг); также выросла в цене свёкла (на 2,9%, до 264 тг). Цены на картофель, напротив, снизились на 7,6% за год, до 157 тг за кг. Подешевели также морковь (на 11,9%, до 153 тг за кг) и белокочанная капуста (сразу на 51,1%, до 118 тг за кг).

В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Алматинской области: сразу плюс 26,4%. Далее идут Атырауская (плюс 19,7%) и Туркестанская (плюс 14,2%) области. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Абайской области: на 1,5%.

При этом в 9 из 20 регионов страны цены на свежие овощи снизились. Наибольшее удешевление было отмечено в Павлодарской (на 7,6%), Актюбинской (на 7,2%) и Жамбылской (на 5,1%) областях.



