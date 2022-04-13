Овощи и творог подорожали в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее ведется совместная работа акимата с прокуратурой города по мониторингу цен на социально значимые продовольственные продукты. Об этом на брифинге в РСК рассказал исполняющий обязанности руководителя отдела предпринимательства Жанибек Мукатаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

«Сезонно подорожали овощи и творог. За прошедшую неделю индекс цен на социально значимые продовольственные товары по Семею составил 0,8%. С руководителями оптовых предприятий города ведется рекомендательная работа по применению торговой надбавки в соответствии с действующим законодательством. С начала года проведено 36 сельскохозяйственных ярмарок в ТЛЦ «Северный» и ОРЦ «Jolaman». Реализовано сельхозпродукции на сумму 602,4 млн тенге. Также в городе функционируют 13 торговых павильонов АО «СПК «Ертіс» и 19 магазинов, реализующих продукцию стабфонда. При этом реализация продукции стабилизационного фонда заканчивается: картофель - до 15 мая, лук и морковь - до 30 апреля», – сообщил Жанибек Мукатаев.

На брифинге также сообщили, что работа по сдерживанию цен находится на постоянном контроле.