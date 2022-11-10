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    Овощехранилище на пять тысяч тонн продукции построят в СКО

    10 Ноября 2022, 20:23

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Северо-Казахстанской области Даурен Жандарбек на онлайн-туре по инвестпроектам сообщил, что в регионе построят крупное овощехранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Д. Жандарбека, проект будет реализован в Кызылжарском районе.

    «Чтобы работать с крупными сетями по поставкам овощей, крестьянское хозяйство планирует построить овощехранилище мощностью пять тысяч тонн. Для реализации таких проектов имеется необходимая государственная поддержка. Призываем овощеводов активнее участвовать в развитии этого направления», - сказал Д. Жандарбек.

    Он напомнил, что в 2019 году в регионе открыли оптово-распределительный центр с овощехранилищем.

    «Мы можем хранить местные картофель, морковь, капусту до мая, тем самым сдерживая цены на овощи в период межсезонья. Из 19 социально-значимых продовольственных товаров 15 производим в области и обеспечиваем одну из низких инфляций в этих товарах», - заявил Д. Жандарбек.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Строительство Сельское хозяйство
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