Овощехранилище на 2 тысячи тонн продукции построят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Как реализуется план дополнительных мероприятий по обеспечению занятости сельских жителей, обсуждали в акимате Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя акима области Аскара Сакипкереева, одна из приоритетных задач - вовлечение безработного и самозанятого населения в огородничество.

«При запланированном показателе по вовлечению в огородничество 4,9 тысяч человек фактически охвачено 5,4 тысяч человек. 272 базовых сельхозформирования выделили 1195 гектаров земли. В среднем по 40 соток на 1 семью», - рассказал А. Сакипкереев.

При всех положительных результатах в нескольких районах к огородничеству местных жителей привлекают слабо. В отдельных и вовсе не выполнили даже половину плана.

Глава региона Кумар Аксакалов считает, что этими вопросами районные акимы должны заниматься лично, иначе толку не будет никакого.

«Лето уже заканчивается. Работа должна была начаться в апреле и завершиться в сентябре. Аппарату акима области поручаю проверить каждую цифру с выездом на место, с прохождением всех дворов. Чтобы это не было профанацией. Ногами пройти, с людьми поговорить. Когда сам буду выезжать в районы, поговорю. Предупреждаю об ответственности акимов районов», - заявил Кумар Аксакалов.

Другая проблема - где хранить выращенный урожай. Вопрос о необходимости в Петропавловске овощехранилища поднимался на заседаниях акимата неоднократно. В этом году проблема частично решится благодаря местному предпринимателю.

«У нас работают 13 сервисно-заготовительных центров. Все время в Петропавловске стоял вопрос о том, что необходимо овощехранилище. В этом году Дмитрий Шарапаев (руководитель ТОО «Радуга» - прим.авт) обещает построить к сентябрю современное овощехранилище на 2 тысячи тонн. Урожай этого года уже нужно заложить», - сказал аким области.

По его словам, имеющиеся в городе овощехранилища проверили. Две трети из них постройки советского периода, уже морально и физически устарели. Вентиляция в них не работает, продукция не хранится должным образом.

«Вырастить одно. Еще нужно через сервисно-заготовительные центры закупить. Они, в свою очередь, должны понимать, куда продать. Вся система должна работать, механизмы все должны быть задействованы. Акимы должны знать, куда они продадут закупленные у населения излишки овощей», - подчеркнул К. Аксакалов.

Аким области поручил управлению предпринимательства и туризма оказать помощь в нахождении рынков сбыта выращенной продукции.