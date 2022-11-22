Овощами обеспечим всех - министр сельского хозяйства РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил, что по всем видам овощной группы наблюдается увеличение урожайности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После заседания Правительства министр ответил на вопрос о том, хватит ли в Казахстане овощей на зиму.

«У нас около 4 млн тонн картофеля. Из них 2 млн тонн – от организованных хозяйств. Половина из них - личные подсобные хозяйства. Половина сел сами себя обеспечивают. В этом году у нас с 4,2 млн тонн до 4,7 млн тонн увеличилось производство овощей – картофеля. По всем видам овощной группы наблюдается увеличение урожайности. Качество очень хорошее», - сказал Ербол Карашукеев журналистам.

По словам главы ведомства, сейчас отечественные сельхозтоваропроизводители закладывают продукты в овощехранилища.

«Мы не только себя обеспечим, но еще и наших соседей обеспечим картофелем. Узбекистан, Россия наш картофель импортирует. Мы ведем контроль, смотрим, чтобы наших овощей хватило для внутреннего рынка. Сейчас у нас никаких сомнений нет - овощей хватит. Год был хорошим. Мы обеспечим всех», - заверил Ербол Карашукеев.

Ранее глава Минсельхоза прокомментировал причину подорожания огурцов и помидоров.



