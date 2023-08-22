Овец на 7 млн тенге украли у жителя Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Группу скотокрадов, похитившую овец на 7 млн тенге, задержали акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением о крупной краже скота 12 августа обратился житель села Белагаш. По словам местного предпринимателя, неизвестные похитили 123 овцы с территории отгонного участка. При установлении обстоятельств полицейские выяснили что злоумышленники вывезли скот, причинив сельчанину ущерб в размере 7 млн 70 тысяч тенге. По факту сотрудниками полиции начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 188-1 УК РК «Скотокрадство» и провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Сотрудниками отдела полиции Жаксынского района в короткие сроки задержаны четыре участника группы, подозреваемой в совершении крупной кражи. Один из задержанных является родным племянником потерпевшего и владел точной информацией о количестве и местонахождении скота. Установлено, что все они - жители Атбасара и являются скупщиками мясной продукции.Как рассказали задержанные, туши похищенных овец они реализовали: продали в местные кафе, мясные магазины и частным лицам. Все показания были подтверждены в ходе специальных следственный мероприятий. Расследование уголовного дела продолжается, полицейские проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям на территории региона.