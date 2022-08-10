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    • Отзывать лицензии у недобросовестных лабораторий начали в РК

    10 Августа 2022 14:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане принимаются все возможные меры для того, чтобы ограничить работу недобросовестных лабораторий. Об этом заявил на брифинге в СЦК руководитель департамента методологии и нормирования РГП «Национальный центр аккредитации» Алмат Орынгалиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Центр аккредитации принимает все возможные меры для того, чтобы ограничить работу недобросовестных субъектов аккредитации - это лаборатории и органы сертификации. При обнаружении несоответствия (результатов исследований) и доказательств мы принимаем меры по отзыву аттестата аккредитации», - сказал Алмат Орынгалиулы.

    Согласно озвученным данным, по итогам 2021 года, из-за нарушений процедур испытания и сертификации были отозваны аттестаты аккредитации 7 субъектов аккредитации. В за 6 месяцев 2022 года отозваны аттестаты аккредитации 10 субъектов.

    В основном отзывы аттестатов аккредитации связаны с нарушениями процессов испытания, сертификации. Они отражаются в виде выдачи протоколов испытания вне области аккредитации.

    Область аккредитации – это документ, где установлены наименования продукции, границы, в которых может работать субъект аккредитации. Однако некоторые лабораторий и органы по сертификации в целях получения заказа и вознаграждения идут на нраушения.

    Ранее сообщалось , что казахстанская продукция попадает в список «сомнительной» в странах-импортерах.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Общество
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