Отзыв сертификатов у авиакомпании Bek Air: сотрудникам помогут найти работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авиационная администрация Казахстана и Комитет гражданской авиации помогут найти освобождающимся сотрудникам АО «Бек Эйр» альтернативную работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГА.

«Авиационная администрация Казахстана отозвала сертификаты эксплуатанта и летной годности воздушных судов АО «Бэк Эйр». В связи с этим, возникают ряд вопросов о будущей деятельности авиакомпании и возврата пассажирам денег за ранее выкупленные билеты. АО «Бек Эйр» согласно трудовому законодательству необходимо письменно уведомить своих сотрудников об изменении условий труда, выдать документы, подтверждающие их трудовую деятельность, а также осуществить компенсационные выплаты. Кроме того, в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 540 авиакомпания обязана вернуть деньги пассажирам за ранее выкупленные билеты», - сообщила пресс-служба КГА в Telegram .

Как отмечается, Авиационная администрация Казахстана и Комитет гражданской авиации помогут найти освобождающимся сотрудникам АО «Бек Эйр» альтернативную работу.

«В ближайшие дни будет создан специальный сайт, где сотрудники авиакомпании могут зарегистрироваться для поиска работы», - пояснили в КГА.

17 апреля стало известно, что Авиационная администрация Казахстана отозвала сертификаты эксплуатанта и летной годности воздушных судов АО «Бэк Эйр».

Напомним, 27 декабря 2019 года под Алматы потерпел крушение пассажирский самолет компании Bek Air. Есть жертвы. С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.