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    Ответственных за достоверность списков избирателей назвали в ЦИК

    27 Октября 2020, 15:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кто несет ответственность за достоверность списков избирателей, рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Переход к формированию списков на основе ГБДФЛ (Государственная база данных «Физические лица») исключил старую практику подворовых обходов, а также унифицировал подходы, поэтому мы сейчас с большой долей уверенности говорим, что список избирателей стал более качественным. Раньше, когда источники были разные, некоторые граждане могли оказаться в двух списках либо не оказаться ни в одном. Сейчас эта практика, мы считаем, изжита», - сказал Константин Петров на заседании ЦИК.

    По его словам, на момент объявления выборов на сегодняшний день имеется основа списков избирателей, в которую теперь необходимо внести точечные корректировки, связанные с учетом граждан согласно поданным ими заявлениям.

    «Особо хочу подчеркнуть, что ответственность за достоверность списков избирателей несут должностные лица местных исполнительных органов.

    Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган, в него включаются граждане республики, обладающие активным избирательным правом. Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке, образованном по месту жительства граждан, является факт его регистрации по месту жительства на территории данного избирательного участка», - отметил спикер.

    «Под местом жительства понимается место постоянной регистрации. Конституционный закон о выборах устанавливает, что гражданин может быть включен в список только один раз – каждый гражданин только в один список избирателей. Поэтому граждане, имеющие временную регистрацию, могут быть включены в список избирателей только на основании поданного ими заявления», - заключил он.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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