Ответственные лица будут наказаны - Минпросвещения о лагере в сауне близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова прокомментировала ситуацию с летним лагерем, который оказался в здании сауны близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Насымжан Оспанова отметила, что перед началом летнего отдыха Комитет провел ряд семинаров, в которых приняли участие все государственные органы. Организаторам летнего отдыха дали рекомендации, все нормативно-правовые акты для добросовестного и ответственного отдыха детей.

«Я считаю, что главное в организации летнего отдыха детей - ответственность и добросовестное отношение к этой работе прежде руководителя управления образования Алматы. Безусловно, даже если существует мораторий на проверку малого бизнеса, необходимо было после заключения договора проехать и убедиться в безопасности пребывания детей. Этого процесса не было. Это признает и само управление образования. Сейчас идет служебное расследование. Хочу заверить, что все ответственные лица, которые должны были по функциональным обязанностям довести процесс до качественного проведения летнего отдыха, будут наказаны. Этот процесс Комитет возьмет на контроль», - сказала она.

Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева пояснила, что 13 июля был заключен договор по организации детского отдыха в загородном лагере «Арман дала». 15 июля был осуществлен первый заезд в сопровождении сотрудников управления образования.

«Когда наши сотрудники с детьми приехали в этот лагерь, они увидели, что лагерь не соответствует никаким нормам, они дали время учредителю устранить нарушения. Это было в 17 часов, до 21 часа они их не устранили, сотрудники уехали в город, позвонили всем родителям, директорам школ, всю ночь обзванивали и на следующий день до обеда мы всех детей оттуда забрали. К вечеру ни одного ребенка в этом лагере не было», - отметила она.

По ее словам, у компании все документы соответствовали нормам и были заключения всех необходимых органов.

«На практике, к сожалению, лагерь не соответствовал требованиям. В связи с такой досадной ситуацией мы расторгли договор. Хочу заявить, что ни Правительство, ни акимат не заплатили этому лагерю ни копейки. Соглашение было расторгнуто. Компанию привлечем к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Сейчас мы готовим все документы для суда», - добавила она.

Глава УО считает, что представители компании ввели их в заблуждение.

«Там было написано лагерь «Арман дала». Мы все знаем, что в этом районе есть хороший лагерь с названием «Арман дала». Видимо, в этом было упущение сотрудников управления образования. Мы это признаем, сейчас проводится служебное расследование. В отношении сотрудников будут приняты меры», - добавила Ляззат Жылкыбаева.

Также сообщается, что все 300 детей, каникулы которых были прерваны, будут отдыхать в других лагерях по запросам родителей.

Ляззат Жылкыбаева добавила, что после этого случая проверили остальные лагеря. В итоге выявили еще одну организацию, которая не соответствовала требованиям. Это лагерь «Тау Самалы».

«Мы с ними также расторгаем договор. Отправим их документы в суд. Выяснилось, что место не соответствует адресу, указанному в документе. Лагерь, не указанный в документе, считается несоответствующим. Там должны были отдохнуть 50 детей. Это только один поток», - отметила она.

Ранее в сети распространилось видео, на котором можно увидеть, как алматинских школьников из социально уязвимых слоев населения разместили в здании сауны вместо загородного детского лагеря. В управлении образования города тогда сообщили, что будут судиться с недобросовестным поставщиком услуг.