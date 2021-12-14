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    Ответственность за вырубку лесов ужесточат в Казахстане

    14 Декабря 2021, 17:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С целью ужесточения норм ответственности, содержания и защиты зеленых насаждений, а также для выработки предложений и внесение их в Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений (далее – Типовые правила) создана рабочая группа из представителей государственных органов, депутатов Мажилиса Парламента РК, общественных организаций по защите зеленых насаждений, представителей институтов ботаники, сотрудников ботанических садов», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    Поправки будут предусматривать:

    - порядок планирования работ по высадке, содержанию и защите зеленых насаждений местными исполнительным органами (для рационального использования выделяемых бюджетных средств);

    - усиление в части документационного учёта зеленых насаждений (инвентаризация, лесопатологическое исследование, ведение реестра, разработка дендрологического плана и дальнейшая работа по нему);

    - разработка дендрологического плана, что позволит увидеть полную картину по состоянию имеющихся зеленых насаждений (больные или усохшие будут помечены);

    - увеличение размера компенсационной посадки за незаконную вырубку деревьев (от пятидесятикратного до стократного);

    - регламентирование работ по защите зеленых насаждений при проведении строительно-монтажных работ.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экология Головкин Общество
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