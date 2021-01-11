Ответственность за воспрепятствование работе предпринимателей усилена в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Усилена ответственность за воспрепятствование работе предпринимателей. Об этом сообщил руководитель департамента по противодействию коррупции по городу Нур-Султану Шынғыс Қабдула в ходе брифинга на площадке «Antikor ortalygy» в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие и защита предпринимательства всегда являлись и являются безусловным приоритетом политики руководства страны. Агентство по противодействию коррупции также ориентировано на решение этой задачи.

С 2018 года нами совместно с Министерством иностранных дел, Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» реализуется проект по защите бизнеса и инвестиций. Он заключается в сопровождении предпринимателей в процессе их взаимодействия с государственными структурами с целью упреждения возможного давления со стороны недобросовестных должностных лиц, требований незаконного вознаграждения и так далее», – сказал Ш.Кабдула.

По его словам, на сегодняшний день, под так называемым «антикоррупционным сопровождением» находятся 613 бизнес-проектов с общей суммой инвестиций свыше 16,2 трлн тенге.

Как сообщил Ш.Кабдула, в контексте усиления защиты бизнеса, в Уголовный кодекс внесены поправки, усиливающие ответственность за воспрепятствование работе предпринимателей. Теперь за вмешательство в бизнес со стороны сотрудников правоохранительных органов последним грозит до пяти лет лишения свободы вместо двух. Совершение же таких деяний руководством правоохранительных органов и судьями влечет еще более строгое наказание - до 8 лет лишения свободы.