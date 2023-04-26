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    Ответственность за семейно-бытовое насилие усилится с 19 мая в Казахстане – МВД РК

    26 Апреля 2023, 11:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ответственность за семейно-бытовое насилие усилится с 19 мая в Казахстане. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В отдельные статьи Уголовного кодекса – 106 УК, 107 УК, связанные с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью ввели квалифицирующий признак «совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного». Это позволит перевести их с небольшой в среднюю тяжесть и применить санкцию ввиде ареста для изоляции преступника, а также усилить ответственность – санкция части 1 статьи 106 УК от 3-х до 8 лет, по части 2 статьи106 от 6 до 10 лет, санкция части 1 статьи 107 УК до 2-х лет, части 2 - до 3-х лет», – сказал Р.Зулхаиров.

    Спикер напомнил, что указанные поправки приняты Парламентом и подписаны Главой государства 20 апреля текущего года. Изменения в Уголовный кодекс вступают в законную силу 19 мая, а в Кодекс об административных правонарушениях с 1 июля текущего года.

    Р.Зулхаиров разъяснил, что поправки, усиливающие ответственность за семейно-бытовое насилие, разработаны и приняты по поручению Президента РК, данном в Послании народу Казахстана в сентябре 2022 года. В исполнение поручения министерством были разработаны поправки, обеспечиващие переход от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Практика показывает, что жертвы обращаются в полицию в момент угрозы жизни либо здоровью, а по прибытию сотрудников полиции отказываются писать заявления на агрессоров. Только в прошлом году таких фактов было более 70 тысяч. Зачастую после ухода полиции конфликт в семье продолжается и порой это приводит к более тяжким последствиям. Принятые поправки позволят возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших, то есть, по факту совершения бытового насилия. Для составления протокола будет достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Окончательное решение будет принимать суд.

    Также, по словам спикера, благодаря принятым поправкам исключается возможность повторного примирения сторон. Сейчас в случае наличия заявления полицией составляются административные протоколы, половина из которых прекращается в суде в связи с примирением, либо изменением позиции жертвы. Теперь примириться можно будет только один раз, в суде. Это позволит прекратить порочную практику психологического давления на пострадавших. Кроме того, усилена административная ответственность за бытовое насилие.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Права человека МВД РК
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