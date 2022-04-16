Ответственность за самовольные тарифы грозит компании в Мангистау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По результатам анализа деятельности департаментам агентства по защите и развитию конкуренции РК по Мангистауской области в АО «Каскор-Транссервис» выявлены нарушения конкурентного законодательства. Основанием для проведения анализа послужили обращения ОЮЛ «Зерновой Союз» и ТОО «Mangystau oil refining», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.

Сотрудники антимонопольного органа выяснили, что АО «Каскор-Транссервис» является субъектом естественных монополий по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава в условиях, когда нет других конкурентных путей проезда. Однако, данное предприятие, оказывая регулируемые услуги, такие как предоставление подъездного пути для маневровых работ, погрузку-выгрузку и другие технологические операции перевозочного процесса, стоянки подвижного состава, не состоит в регистре субъектов естественных монополий и самостоятельно устанавливает тарифы.

Установлены факты предоставления АО «Каскор-Транссервис» потребителям неравных условий на равнозначные услуги. При этом, в соответствии с нормами статьи 26 Закона о естественных монополиях, субъект естественной монополии обязан предоставлять регулируемую услугу по тарифу, утвержденному в соответствии с законом, и равные условия доступа. Также установлено, что АО «Каскор-Транссервис» самостоятельно устанавливает размер платы на услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом и локомотивной тяги, которые отнесены к общественно-значимому рынку и должны регулироваться уполномоченным государственным органом. На основании выявленных фактов антимонопольный департамент по Мангистауской области внес уведомление в адрес регионального департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК о необходимости включения АО «Каскор-Транссервис» в регистр субъектов естественных монополий по регулируемым услугам. Утвердить на них тарифы и рассмотреть наличие в действиях компании состава административного правонарушения по статье 164 КоАП РК, по которой предусмотрена ответственность в виде изъятия 100 процентов от суммы дохода. В уведомление включено требование рассмотреть вопрос отнесения услуг АО «Каскор-Транссервис» по перевозке грузов и локомотивной тяги к общественно-значимым рынкам, и утвердить цены.