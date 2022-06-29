Ответственность за самовольное пользование недрами предлагают ужесточить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За самовольное пользование недрами может грозить до трех лет лишения свободы. Соответствующие поправки предложил внести министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Статье 334 «Самовольное пользование недрами» в целях обеспечения неотвратимости наказания и повышения качества профилактики незаконной добычи недр часть 1 переведена из разряда уголовных проступков в преступление, и ужесточена санкция путем внедрения меры наказания в виде лишения свободы сроком до трех лет. Санкция части 2 этой же статьи также изменена путем ужесточения наказания в виде лишения свободы с трех до четырех лет. Внесены изменения в диспозицию части 1, а именно, снижен порог причиняемого размера ущерба для образования состава уголовного правонарушения, т.е. с крупного размера до значительного ущерба. В части 3 предлагается предусмотреть более строгий вид наказания за причинение особо крупного ущерба на особо охраняемой природной территории», - сказал Сериккали Брекешев на пленарном заседании Мажилиса.

При незаконной порубке деревьев виновным лицам назначались общественные работы или небольшие штрафы. Наказания, назначаемые за совершенное деяние несоразмерны с причиняемым ущербом. В этой связи, в статью 340 «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников» внесены изменения в части перевода данного нарушения из разряда проступка в категорию преступлений.

«В статье 342 «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий» усилена часть 1 и дополнена частями 3 и 4, с разделением на квалифицирующие признаки, а также предусмотрена ответственность за деяния, повлекшие причинение особо крупного ущерба.

Также внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. А именно, в статью 187 «Подследственность», предусматривающую, что причинение особо крупного ущерба, относящееся к категории тяжких преступлений, будет рассматриваться органами следствия.

«В статье 334 Уголовного кодекса часть первая переводится из категории проступков в преступления средней тяжести, при этом в части первой из крупного ущерба предлагается перевести в значительный, а в части второй - из особо крупного ущерба в крупный ущерб. В связи с чем части 1 и 2 будут расследоваться в форме дознания», - сообщил министр.

Статья 342 дополняется частью 3, предусматривающей причинение крупного ущерба. В связи с чем данная часть будет рассматриваться в форме дознания.

Как сообщил Сериккали Брекешев, части 2 и 3 статьи 340 переведены из протокольной формы в дознание, в связи с переводом из уголовного проступка в преступление средней тяжести.

Ранее сообщалось, что размер крупного ущерба за незаконную порубку леса планируют снизить в Казахстане.