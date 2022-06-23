Ответственность за повторное управление авто без госномеров установят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК, рассмотрев в двух чтениях, приняли закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорится в заключении комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, законопроект, инициированный депутатами Парламента, разработан в целях реализации поручений Президента Республики Казахстан по формированию эффективной защиты прав потребителей в сфере услуг связи.

Основными задачами законопроекта являются наступление административной ответственности в отношении операторов связи за нарушение Правил оказания услуг телефонной, сотовой связи и интернета; повышение качества услуг, оказываемых операторами связи, увеличение размера штрафа за несоответствие установленным требованиям качества интернета.

В ходе работы над законопроектом были внесены поправки, касающиеся установления административной ответственности первого руководителя бюджетных программ за неосвоение средств государственного внешнего займа в срок, установленный договором займа.

Внесены поправки по предоставлению уполномоченному органу в области образования решения вопроса о лишении (отзыва) лицензии на занятие образовательной деятельностью организациями высшего и (или) послевузовского образования.

Уточнены некоторые термины по обороту алкогольной продукции и производства этилового спирта, установлены требования по соблюдению правил маркировки табачных изделий средствами идентификации.

Кроме того, вносятся поправки по ужесточению требований к обороту оружия, установлению ответственности за повторное управление транспортными средствами без государственных регистрационных номерных знаков или после запрещения их эксплуатации.