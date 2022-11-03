Ответственность за гибель на производстве должен нести руководитель – депутат о трагедии в Шахтинске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау прокомментировал трагедию на шахте в Шахтинске, в результате которой погибли пять человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в Министерстве по чрезвычайным ситуациям первый руководитель «Арселора» (АО «АрселорМиттал Темиртау» - прим.ред.) обязан сдавать экзамены. После такого нужно не принимать у него экзамены, соответственно, он завтра работать не будет. Это помимо уголовной и прочей ответственности. Я другого уже не вижу. Это действительно ответственность руководителей, и уголовная, и то, что я уже сказал про экзамен», - поделился мнением он в прямом эфире телеканала «Хабар 24».

Другой проблемой он назвал вопрос финансирования и инвестирования в создание условий безопасности труда.

«Каждый раз говорится, что будет вложено 3 млрд долларов в модернизацию, потом через паузу – за 10 лет. Это получается 300 млн долларов в год? Но это же плановые вложения, тот минимум, что они должны делать», - пояснил депутат.

По его словам, на определенном этапе из законодательства пропала норма, согласно которой работодатель должен выплачивать 10 годовых заработков, если человек погиб по вине производства.

«Сегодня «Арселор» это и так делает. Но, значит, мало 10-ти годовых. Раз мы перешли на такую циничную стоимость жизни, значит ее надо таким образом оценивать, чтобы им экономически была невыгодна гибель людей. Если это цена разорения отдельного предприятия, пусть это будет цена отдельного предприятия. Значит нам нужно к этому с коллегами вернуться, потому что это адресовали в коллективные договоры, у них это в коллективном договоре есть», - добавил Альберт Рау.

Также он считает, что определенная вина за трагедию есть и на Правительстве Казахстана, которое каждый раз берет на веру обещания по недопущению гибели людей на производстве АО «АрселорМиттал Темиртау».

«Мы не то, чтобы идем у них на поводу, но берем их обещания на веру, что они улучшат и экологию, каждый раз карты переписываются, а дышать нечем в городе, на комбинате, то же самое и здесь. Будет завтра, но тем не менее это длится уже не первый год», - подчеркнул мажилисмен.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария. В момент аварии в шахте под землей находилось 106 человек. 101 эвакуировали, погибло пять человек, четверо пострадавших находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших. Позже директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте имени Ленина. По его словам, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. Позже стали известны имена погибших.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте в городе Шахтинске Карагандинской области. Правительству и акиму Карагандинской области Президент РК поручил принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших.

Во время поездки в Карагандинскую область в начале октября Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на вопрос обеспечения безопасных условий труда на промышленных предприятиях области.

«Только за 2022 год на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау» произошло несколько случаев гибели работников. Крупные компании должны постоянно инвестировать в модернизацию производства. Уполномоченным органам требуется принять системные меры для повышения ответственности предприятий за рост производственного травматизма», - поручал тогда Глава государства.

Фото: leninsk-kuz.ru



