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    Ответственность судоисполнителей хотят ужесточить в Минюсте

    2 Августа 2019, 15:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве юстиции РК планируют ужесточить ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение решение суда о взыскании алиментов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас есть три вида ответственности для судебныхисполнителей: дисциплинарная, приостановление лицензии и прекращение лицензии.Сейчас по общему формату идет либо приостановление или прекращение, исходя изстепени нарушения. В самую высшую степень нарушения мы предлагаем приравнятьнеисполнение или ненадлежащее исполнение решение суда о взыскании алиментов», -сказал в кулуарах Минюста Амир Умаров.

    Сегодня если исполнение ненадлежащимобразом было исполнено, то оно автоматически ведет к прекращению лицензии судебногоисполнителя.

    «Если он в течение отведенного на взыскание двухмесячногосрока не взыскал и не предпринял никаких мер, то это будет основанием дляпрекращения лицензии. Основанием проверки будет жалоба от граждан в Минюст», -объяснил спикер.

    «Эта норма в законную норму не вступила, законопроектнаходится в Мажилисе. Ориентировочный срок принятия поправок Закона обисполнительном производстве судебных исполнителей до конца года», - заключил Амир Умаров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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