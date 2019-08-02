Ответственность судоисполнителей хотят ужесточить в Минюсте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве юстиции РК планируют ужесточить ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение решение суда о взыскании алиментов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть три вида ответственности для судебныхисполнителей: дисциплинарная, приостановление лицензии и прекращение лицензии.Сейчас по общему формату идет либо приостановление или прекращение, исходя изстепени нарушения. В самую высшую степень нарушения мы предлагаем приравнятьнеисполнение или ненадлежащее исполнение решение суда о взыскании алиментов», -сказал в кулуарах Минюста Амир Умаров.

Сегодня если исполнение ненадлежащимобразом было исполнено, то оно автоматически ведет к прекращению лицензии судебногоисполнителя.

«Если он в течение отведенного на взыскание двухмесячногосрока не взыскал и не предпринял никаких мер, то это будет основанием дляпрекращения лицензии. Основанием проверки будет жалоба от граждан в Минюст», -объяснил спикер.

«Эта норма в законную норму не вступила, законопроектнаходится в Мажилисе. Ориентировочный срок принятия поправок Закона обисполнительном производстве судебных исполнителей до конца года», - заключил Амир Умаров.