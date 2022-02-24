Ответственность операторов техосмотра усилят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о предпринимаемых мерах по совершенствованию порядка проведения технического осмотра и исключению нарушений в данной сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приняты следующие меры: утверждены новые требования к специальным программным обеспечениям (далее – СПО), согласно которым оператор единой информационной системы (далее – ЕИС) «Техосмотр» (в лице АО «Национальные информационные технологии») проводит проверку СПО на: 1) соответствие установленным требованиям; 2) отсутствие программных закладок, обеспечивающих использование СПО способом, запрещенным установленными требованиями, в том числе позволяющим включить ручной ввод данных, и др.», - перечислил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

«Для исключения поступления недостоверных данных постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 августа 2021 года 555 ЕИС «Техосмотр» включен в перечень критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры; реализован модуль метаданных, с помощью которого с 2019 года по настоящее время был приостановлен доступ 316 операторам технического осмотра за нарушение требований», - добавил Премьер-Министр.

Кроме того, по его словам, в текущем году в сфере технического осмотра планируется завершить следующие мероприятия:

1. Усиление административной ответственности операторов технического осмотра: за проведение технического осмотра без транспортного средства (штраф до 300 МРП (833 400 тенге) с исключением из реестра и запрещением деятельности до 3-х лет); введение административной ответственности в отношении оператора ЕИС «Техосмотр» за нарушение требований Правил организации и проведения техосмотра (штраф до 150 МПР (416 700 тенге); введение административной ответственности в отношении владельцев АТС за прохождение фиктивного технического осмотра (штраф 5 МРП (13 890 тенге). Указанные поправки включены в проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», принятие которого планируется в текущем году.

2. Ужесточение порядка открытия деятельности операторов технического осмотра (по переводу открытия деятельности операторов технического осмотра с уведомительного на разрешительный порядок).

3. Для выявления транспортных средств с просроченным техническим осмотром АО «Национальные информационные технологии» планирует совместно с Министерством внутренних дел и компанией «Сергек» провести пилотный проект по автоматизированной проверке наличия технического осмотра (период реализации – 1-2 кварталы 2022 года).