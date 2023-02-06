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    Ответственность автоперевозчиков усилят в Казахстане

    6 Февраля 2023, 11:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены усилить ответственность отечественных и иностранных автоперевозчиков. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях по усилению административной ответственности иностранных и отечественных перевозчиков», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    Он отметил, что с учетом нынешней геополитической ситуации, резко увеличилась потребность казахстанских перевозчиков в бланках разрешений европейских стран.

    «В целях усиления переговорной позиции с иностранными государствами по увеличению количества бланков разрешений МИИР совместно с представителями Министерства иностранных дел РК в посольствах Казахстана в европейских странах закреплены сотрудники, ответственные за вопросы автоперевозок и оказания содействия по обмену бланками разрешений. Данные меры позволили в 2022 году провести дополнительно обмен бланками разрешений с 19 странами в количестве более 44 тысяч единиц», - сообщил зампремьера.

    «На сегодня процедура установления квоты обмена бланками разрешений на 2023 год завершена, и составила 158710 разрешений, по пяти востребованным странам увеличена квота обмена бланками разрешений. Кроме того, ведется работа по доработке существующей автоматизированной системы по распределению и выдаче иностранных разрешений с учетом предложений бизнеса», - добавил Р. Скляр, выразив уверенность, что принимаемые меры позволят обеспечить дальнейшее развитие сферы автотранспортных перевозок в международном сообщении.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Транспорт
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