Ответсекретаря и директора департамента Минкультуры осудили за получение взятки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ответственный секретарь Министерства культуры и спорта РК, директор Административного департамента МКС и президент ТОО «Издательская корпорация «ҚазАқпарат» осуждены за дачу и получение взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
Антикоррупционной службой ранее окончено досудебное расследование в отношении ответственного секретаря Министерства культуры и спорта РК К.С. Уалиева, директора Административного департамента министерства Е.Т. Даржибаева, президента ТОО «Издательская корпорация «ҚазАқпарат» Қ.Қ. Ботбай по факту взяточничества в крупном размере.
К.С. Уалиев и Е.Т. Даржибаев подозревались в получении взятки в размере 37 тыс. долларов США от Қ.Қ. Ботбай за общее покровительство, путем заключения договора государственных закупок по изданию литературы на религиозную тематику.
30 октября 2019 года приговором суда №2 г. Нур-Султана С.К. Уалиев и Е.Т. Даржибаев осуждены к 8 и 7 годам лишения свободы.
Этим же приговором Қ.Қ. Ботбай осуждён к 7 годам ограничения свободы.
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