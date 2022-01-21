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    Оттока депозитов из банковского сектора в эти нелегкие дни не состоялось – Ерболат Досаев

    21 Января 2022, 13:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оттока депозитов из банковского сектора в связи с последними событиями в Казахстане не произошло. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает коррепондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на высокую неопределенность, оттока депозитов из банковского сектора в эти нелегкие дни не состоялось. Как пример, с начала текущего года вклады физических лиц выросли на 32 млрд тенге до 13,5 трлн тенге», - сказал Ерболат Досаев.

    Глава Нацбанка таже подтвердил, что государство обеспечивает сохранность вкладов населения в соответствии с действующим законодательством.

    «Для повышения доверия вкладчиков в качестве дополнительной меры по обеспечению сохранности их вкладов сумма гарантирования по сберегательным депозитам повышена с 15 до 20 млн тенге. Эта норма вступила в действие с 11 января текущего года в соответствии с подписанным вами в декабре 2021 года законом», - добавил, обращаясь к Президенту, Еролат Досаев.

    Было отмечено, что Казахстанский фонд гарантирования депозитов готов выполнить все принятые обязательства.

    «Для этих целей сформирован специальный резерв, который составляет на сегодня почти 850 млрд тенге», - сообщил Ерболат Досаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нацбанк Казахстана Банки Экономика ЧП-2022
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