Оттока депозитов из банковского сектора в эти нелегкие дни не состоялось – Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оттока депозитов из банковского сектора в связи с последними событиями в Казахстане не произошло. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на высокую неопределенность, оттока депозитов из банковского сектора в эти нелегкие дни не состоялось. Как пример, с начала текущего года вклады физических лиц выросли на 32 млрд тенге до 13,5 трлн тенге», - сказал Ерболат Досаев.

Глава Нацбанка таже подтвердил, что государство обеспечивает сохранность вкладов населения в соответствии с действующим законодательством.

«Для повышения доверия вкладчиков в качестве дополнительной меры по обеспечению сохранности их вкладов сумма гарантирования по сберегательным депозитам повышена с 15 до 20 млн тенге. Эта норма вступила в действие с 11 января текущего года в соответствии с подписанным вами в декабре 2021 года законом», - добавил, обращаясь к Президенту, Еролат Досаев.

Было отмечено, что Казахстанский фонд гарантирования депозитов готов выполнить все принятые обязательства.

«Для этих целей сформирован специальный резерв, который составляет на сегодня почти 850 млрд тенге», - сообщил Ерболат Досаев.