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    Отток выпускников снизился в Северо-Казахстанской области

    15 Февраля 2021, 11:20

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отток выпускников за пределы региона снизился до 12%. Глава региона Кумар Аксакалов считает, что это стало возможным благодаря значительным финансовым вливаниям в отрасль образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам акима области, в прошлом году на образовательную сферу направили 86 млрд тенге. В этом – увеличили еще на девять млрд тенге.

    «61% наших школ были построены в 50-80 годах. За последние два года мы направили колоссальные средства на решение этой проблемы. Капитально отремонтировали 249 объектов образования на сумму 10 млрд тенге. Это половина школ области. Работа в данном направлении будет продолжена. В этом году на ремонт школ направим более двух миллиардов тенге», - сообщил К.Аксакалов.

    Все школы и детские сады региона оснастили системой видеонаблюдения. Обновили школьный автопарк. В этом году, по словам К. Аксакалова, закупят еще 18 автомашин, школьную мебель и спортивный инвентарь.

    «С каждым годом растет количество первоклашек, тенденция хорошая. Поэтому за последние годы в области построены три школы, к началу нового учебного года двери распахнет новая школа по улице Уалиханова. Планируется строительство еще двух школ в районе», - проинформировал аким области.

    В прошлом году на обновление четырех колледжей потратили 1,2 млрд тенге. В этом для пяти сельских колледжей выделили 1,4 млрд тенге.

    Аким области пообещал, что в этом году завершится строительство учебно-лабораторного корпуса для университета, для студентов построят два новых общежития. Начнется строительство еще двух общежитий для колледжей и новых учебных корпусов для Военного института.

    «Финансовые вливания в образование дают свои плоды. Все это способствует повышению качества знаний, улучшению успеваемости учащихся и, как следствие, поступлению наших выпускников школ в вузы. Если в 2017 году поступление в вузы составляло 58%, то по итогам 2020 года - 69%.Как итог по сравнению с 2017 годом отток выпускников школ области снизился с 30% до 12%», - заявил К. Аксакалов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Вузы Акимат Строительство Общество 2020-Итоги года
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