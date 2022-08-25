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    Отток выпускников школ СКО за рубеж сократился вдвое

    25 Августа 2022 15:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снизился отток выпускников за рубеж. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на научно-образовательном форуме в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас есть возможность учиться в лучших университетах мира. Обучение за рубежом – это огромные затраты. В течение года затраты составляют около $45 тыс., включая стоимость обучения. Те же знания можно освоить за $10 тыс., находясь у нас в стране. В частности, в филиале Университета Аризоны, который открывается в СКО. Это результат проделанной работы. Открытие филиалов зарубежных вузов в своей стране позволит сдерживать отток выпускников. Впервые за последние пять лет отток выпускников школ на обучение за рубеж сократился в два раза», – сказал Ералы Тугжанов.

    По его словам, необходимо продолжить работу в данном направлении.

    «В этом году 64% выпускников школ выбрали отечественные учебные заведения. Это самый высокий показатель за последний год. В Аризонский университет в СКО были приняты студенты из шести регионов страны. В ближайшие годы мы планируем принимать студентов из соседних стран», - заключил Ералы Тугжанов.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Ералы Тугжанов
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