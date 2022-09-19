Отток кадров объяснили в АО «Казпочта»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Казпочта» Серик Саудабаев объяснил причину дефицита кадров в организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большой дефицит кадров в связи с тем, что наши зарплаты не конкурентоспособны. Кроме того, мне хотелось бы отметить, что очень часто мы обучаем наших операторов, которые предоставляют финансовые услуги. После обучения банки второго уровня, которые могут предоставить более высокие зарплаты, переманивают наших операторов. Также курьеров, которых мы обучаем, частные курьерские компании часто переманивают к себе, потому что у них есть возможность выплачивать более высокую заработную плату», - сказал на брифинге председатель правления АО «Казпочта» Серик Саудабаев.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи с инициативной группой, которая собралась перед зданием филиала Казпочты, была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая рассмотрит все отраженные в протоколе требования инициативной группы. Рабочая группа уже приступила к изучению протокола.



