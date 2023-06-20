Отсутствует связь между выделенными средствами и результатом – Уласбек Садибеков о планировании бюджета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Уласбек Садибеков заявил о необходимости улучшения планирования бюджета и повышения эффективности освоения бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расходы исполнены на 98,6% - это достаточно высокий показатель. Неисполнение составило 262,6 млрд тенге, сумма неосвоения - 81,3 млрд тенге. Однако остаток бюджетных средств в таких размерах нельзя назвать эффективным и грамотным планированием. К примеру, изначально резерв Правительства составлял 105,5 млрд тенге, после многократных корректировок увеличился в 5,5 раз до более 500 млрд тенге. Но по итогам года 30% остались нераспределенными. Конечно, нас радует отсутствие ситуаций непредвиденного характера. Однако, по моему мнению, здесь не последнюю роль играет то, что согласно Бюджетному кодексу, остатки средств резерва не являются неосвоением», - сказал Уласбек Садибеков на совместном заседании Палат Парламента.

Таким образом, по мнению депутата, резерв Правительства - «хороший» способ улучшить показатели исполнения бюджета.

«Из вышесказанного вытекают следующие проблемные вопросы, на них я и хотел бы обратить Ваше внимание: во-первых, продолжающееся низкое качество планирования и неэффективное использование бюджетных средств. Низкое качество подтверждается 8-кратной корректировкой бюджета. Администраторы бюджетных программ формально исполняют бюджет. При формировании бюджета они озабочены сохранением объемов бюджета, а не достижением стратегических целей. К примеру, по данным Высшей аудиторской палаты из 89-ти макроиндикаторов, отражающих влияние бюджетных средств на социально-экономическое развитие страны, не достигнуты 17», – привел пример мажилисмен.

По его словам, это яркий пример отсутствия взаимосвязи между выделенными средствами и конечным результатом.

«Поэтому, нет возможности в полной мере оценить, насколько эффективно были потрачены бюджетные деньги и какой конечный результат получен. Нужно прекратить практику устанавливать «сомнительные» показатели результатов, которыми можно манипулировать. Во-вторых, проблема некачественного администрирования и несогласованность действий администраторов республиканских бюджетных программ как между собой, так и с местными исполнительными органами. Типичный пример — это исполнение по целевым трансфертам. Несмотря на то, что доля незавершенных проектов ежегодно варьируется от 3% до 8%, показатели результатов, как правило, выполняются министерствами на 100%. При этом роль министерств ограничивается исключительно перечислением бюджетных средств в местные бюджеты», - заключил депутат.