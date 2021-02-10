Отсутствие ряда лекарственных препаратов выявили в столичных аптеках при проверке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Астана - адалдық алаңы» проведен мониторинг цен и наличия лекарственных средств в борьбе с коронавирусной инфекцией в аптеках столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления превенции и добропорядочности Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Нур-Султану.

С начала года произведены выезды в 20 аптек, расположенных в различных частях города. По итогам проведенной работы установлено отсутствие ряда лекарственных препаратов.

Согласно утвержденному перечню лекарственных препаратов в борьбе с коронавирусной инфекцией в районе «Есиль» в 6 аптеках установлено отсутствие лекарственных препаратов «Гепарин» (раствор), «Цефтриаксон» 1000 мг и др.

Аналогичная ситуация наблюдается в районах «Байконур» и «Алматы».

Необходимо отметить, что во всех аптеках размещены памятки с QR-кодами с предельными ценами на лекарственные препараты.