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    Отсутствие ряда лекарственных препаратов выявили в столичных аптеках при проверке

    10 Февраля 2021, 09:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Астана - адалдық алаңы» проведен мониторинг цен и наличия лекарственных средств в борьбе с коронавирусной инфекцией в аптеках столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления превенции и добропорядочности Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Нур-Султану.

    С начала года произведены выезды в 20 аптек, расположенных в различных частях города. По итогам проведенной работы установлено отсутствие ряда лекарственных препаратов.

    Согласно утвержденному перечню лекарственных препаратов в борьбе с коронавирусной инфекцией в районе «Есиль» в 6 аптеках установлено отсутствие лекарственных препаратов «Гепарин» (раствор), «Цефтриаксон» 1000 мг и др.

    Аналогичная ситуация наблюдается в районах «Байконур» и «Алматы».

    Необходимо отметить, что во всех аптеках размещены памятки с QR-кодами с предельными ценами на лекарственные препараты.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Коррупция Минздрав РК Здравоохранение Другие государственные органы
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