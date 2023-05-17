Отсутствие лауреатов Нобелевской премии в Казахстане объяснил Саясат Нурбек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек объяснил отсутствие в стране лауреатов Нобелевской премии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того, чтобы вырастить Нобелевского лауреата нужно очень долго, десятилетиями вкладываться в создание определенных научных школ. Это десятилетия труда. Если вы знаете, как присуждается Нобелевская премия – она присуждается не по факту какого-то открытия, а когда это открытие доказало свой большой вклад в развитие отраслевой науки, производства, промышленности. И, как правило, ее присуждают спустя много десятилетий, когда уже доказано», - сказал Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса.

Поэтому, по его словам, предстоит очень большая кропотливая работа по созданию и воссозданию научных школ.

«Потому что многие исследования сейчас проводятся не одиночками-учеными, а научными коллективами. Здесь мы очень серьезно хромаем. Мы потеряли огромный кадровый потенциал за последние 30 лет. Если на момент развала Советского Союза у нас было 52 тысячи официально зарегистрированных научных работников, уже к 2000 году их стало 12 тысяч», - отметил спикер.

«С 2013 года идет, к сожалению, отток научных кадров. Мы это должны остановить. Есть определенный приток свежих умов через программу «Болашак», научные стажировки. Поэтому, скажем так, если следующие 5-10 лет мы будем серьезно, системно, безотрывно постоянно вкладывать в наших ученых, я думаю, результаты будут», - добавил министр.



