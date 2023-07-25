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    Отсутствие четких алгоритмов взаимодействия медицинских организаций Жамбылской области отметили в Минздраве

    25 Июля 2023, 09:25

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Минздрав провел оценку оказания медицинской помощи беременным и родильницам Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В рамках визита мониторинговая группа побывала в областном перинатальном центре, центральных районных больницах Мойынкумского, Чуйского, Кордайского, Меркенского, Рыскуловского района, ознакомилась с деятельностью структурных подразделений.

    Директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК Магрипа Ембергенова провела областной штаб по принятию неотложных мер по снижению материнской смертности, на котором эксперты представили результаты оценки и имеющиеся основные проблемы.

    М. Ембергенова отметила недостаточный уровень материально-технического оснащения медицинских организаций, дефицит анестезиологов реаниматологов и акушеров-гинекологов в отдельных районах, а также отсутствие четких алгоритмов взаимодействия медицинских организаций, маршрутизации беременных и детей.

    По итогам заседания областного штаба управлению здравоохранения Жамбылской области дан ряд рекомендаций для принятия управленческих решений в целях улучшения качества оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и детям.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Жамбылская область Минздрав РК Здравоохранение Здоровье
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