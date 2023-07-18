Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Нефть/газ

    Отсутствие бензина АИ-95 на некоторых АЗС страны объяснили в «КазМунайГазе»

    18 Июля 2023, 11:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления АО «КазМунайГаз» Дмитрий Макеев рассказал о механизме производства и поставки бензина с НПЗ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Объемы по плану производства АИ-95 у нас полностью выполнены. Когда возникают такого рода ситуации на одном из предприятий мы совместно с Минэнерго принимаем соответствующие корректирующие действия. То есть одно из предприятий может на себя взять дополнительный объем производства. В целом могу сказать, что общий объем бензина полностью производится, но для каждого предприятия выделяются требования, сколько из этой общей массы бензина он должен произвести АИ-92, сколько АИ-95. Сейчас мы нагрузили Атырауский НПЗ», - сказал Дмитрий Макеев на пресс-конференции в компании.

    Он также назвал причины отсутствия бензина марки АИ-95 на некоторых АЗС страны.

    «Да, приходят сообщения, что на некоторых заправках наблюдается отсутствие АИ-95. Это, в первую очередь, связано с логистикой. Потому что, допустим, доставить ГСМ с запада, например, в южные регионы, может две недели занять. То есть сам продукт есть. Но он сейчас находится в движении, находится на подходе. Все-таки страна у нас очень большая, расстояния очень большие, и именно логистика у нас занимает определенное время. В целом мы провели соответствующие технические мероприятия, АНПЗ взял на себя большой объем производства, те объемы, которые у нас заявлены, они выполняются», - заверил представитель компании.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    КазМунайГаз Энергетика Нефть Минэнерго РК Топливо
    Новости по теме
    Новости по теме
    Атырауский НПЗ приступил к отгрузке бензина класса К5
    Возможны ограничения на АЗС Павлодарской области - Минэнерго
    Сколько бензина имеется в Казахстане
    «Казмунайгаз» исполняет поручение Президента: дан старт строительству нового спорткомплекса
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    4 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте
    5 Астанчан просят закрывать по ночам окна