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    Отстранять от сцены певцов за оскорбление госсимволов призвал сенатор

    2 Июня 2022, 12:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обеспечить ответственность творческих коллективов и певцов перед народом призвал сенатор Нурторе Жусип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для этого он предлагает внести поправки в закон «О культуре». В частности, за оскорбление госсимволов, нецензурную брань и непристойное поведение во время выступлений сенатор призвал даже отстранять от сцены таких певцов на срок до 5 лет. Об этом он сообщил в своем депутатском запросе.

    Поводом для обращения сенатора стал недавний инцидент на концерте, прошедшем во Дворце спорта в Алматы. На мероприятии музыканты со сцены демонстративно высмеивали флаг Республики Казахстан и нецензурно выражались. Депутат акцентировал внимание на том, что после всего этого певцы лишь извинились и выплатили штраф, который несоизмеримо мал в сравнении с доходами от продажи билетов на этот концерт.

    «Согласно статье 372 Уголовного Кодекса РК, за надругательство над государственными символами Республики Казахстан положено наказание в виде штрафа до 2000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Кто обычно проводит такие концерты? Те, у кого в кармане большие деньги. Для них заплатить такой штраф ничего не стоит», - сказал депутат.

    Сенатор убежден, что сейчас важно ужесточить ответственность за такие инциденты. Он отметил, что свобода творчества не означает безумие, а государство должно активнее защищать национальные ценности.

    «Необходимы создание репертуарной коллегии и республиканских и региональных художественных советов при Министерстве культуры и спорта, внедрение правил соблюдения и уважения традиций и обычаев народа к требованиям поведения и проведения массовых культурных мероприятий, ограничение на срок до 5 лет деятельности творческих организаций и певцов, нарушающих эти требования», - сказал Нурторе Жусип.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Культура Сенат
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