Отставку Умирзака Шукеева прокомментировали в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр прокомментировал отставку акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Умирзак Естаевич опытный руководитель, он долгое время возглавлял различные структуры государственной службы. Можно назвать его политическим тяжеловесом», - сказал Роман Скляр в кулуарах Правительства.

Зампремьера считает, что решение об отставке, которое принял Умирзак Шукеев, правильное и законное.

«Закон о государственной службе гласит о том, что в случае доказанной судом вины подчиненного руководитель подает прошение об отставке, которое принимается либо не принимается вышестоящим руководителем. То, что он сделал логично и правильно», - заявил Роман Скляр.

Ранее сообщалось, что аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку из-за экс-акима Кентау, которого приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку. Подсудимый экс-аким М., являясь должностным лицом и используя свое служебное положение, вынудил директора ТОО предоставить ему денежную сумму в размере 50 млн тенге от договора государственно-частного предпринимательства за покровительство.



