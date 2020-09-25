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    Отставку Людмилы Бюрабековой прокомментировали в Минздраве

    25 Сентября 2020, 16:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уход бывшего вице-министра здравоохранения Людмилы Бюрабековой прокомментировал официальный представитель ведомства Багдат Коджахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    23 сентября стало известно, что постановлением Правительства РК Людмила Бюрабекова была освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК согласно поданному заявлению.

    «Людмила Бюрабекова покинула пост заместителя министра здравоохранения по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Где она будет работать, еще не известно. Когда об этом станет известно, проинформируем вас - я либо она сама», - заявил Багдат Коджахметов, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

    Отметим, на должность вице-министра здравоохранения РК Л. Бюрабекова была назначена в апреле 2020 года.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Отставки Минздрав РК Здравоохранение
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