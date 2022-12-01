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    Отставка Абылкаира Скакова в Павлодарской области была показательной - политолог о назначениях

    1 Декабря 2022, 15:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Отставка Абылкаира Скакова в Павлодарской области была показательной, так счиатет политолог Никита Шаталов, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня происходят перестановки в акимском корпусе. Своего места лишился уже аким Костанайской области, которая в этом году пережила тяжелейшие пожары. После появления слухов о смене акима Астаны повышенное внимание к этой позиции и к Карагадинской области, так как Касымбека называют главным претендентом на место градоначальника столицы.

    Показательной была отставка Абылкаира Скакова. После аварии на ТЭЦ в Экибастузе даже формулировка о неполном служебном соответствии или утрате доверия не понадобилась. Сейчас в регионе исполняет обязанности акима первый заместитель Скакова – Олег Крук. Он работал в структурах Клебанова, а теперь оказался в ситуации, когда его поставили ответственным за ликвидацию аварии. Но Крук акимом не останется. В Павлодарскую область придет другой руководитель после того, как ситуация станет менее нервной», - считает политолог.
    Отставки Акимат Общество
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