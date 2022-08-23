Отставание от графика ремонта автодорог – причины назвали в КазАвтоЖол

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках дорожно-строительного сезона ведется активная работа по реконструкции и ремонту республиканской сети автодорог передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Работы возобновлены и ведутся на автодорогах республиканского значения Унеге-Бисен-Сайхин, Казталовка-Жанибек-гр.РФ, Атырау-Астрахань, Актобе-Кандыагаш, Калбатау-Майкапшагай, Талдыкорган-Калбатау-Мапкапшагай и др.

На данный момент по стране строительно-монтажными работами охвачено 95 участков автодорог республиканского значения. Строительные работы ведутся на 7 тыс. км дорог, из них работы по реконструкции и строительству на 4 тыс. км. Также 3 тыс. км охвачено капитальным и средним ремонтом.

«В рамках реализации проектов по реконструкции автодороги Атырау- гр.РФ (на Астрахань) и капитальному ремонту автодорог Казталовка – Жанибек – гр.РФ и Униге – Бисен – Сайхин, подрядными организациями смонтированы 10 асфальто-бетонных заводов, 7 ед. грунтосмесительной установки и 10 железнодорожных тупиков для приема дорожно-строительных материалов, а также мобилизовано порядка 950 единиц спецтехники и 1300 персонала», - проинформировали в ҚазАвтоЖол.

Несмотря на высокий потенциал производительности, наблюдается отставание от графика производства работ, связанное с нижеследующими факторами:

Первое. Наблюдается нехватка битума.

Потребность битума на текущий год по вышеперечисленным объектам составляет 59 тыс. тонн, по факту на конец строительного сезона обеспечено всего 13 тыс. тонн.

Второе. Наблюдается нехватка вагонов для транспортировки щебня. Как известно, в Западно-Казахстанской области отсутствуют каменные карьеры, соответственно, необходима транспортировка щебня из соседних регионов.

Так, в ходе совместного обсуждения и совещания с АО «НК «Қазақстан темір жолы» и АО «Қаз Темір Транс» были подняты вопросы по наращиванию количества вагонов для перевозки дорожно-строительных материалов через железнодорожные пути, однако должного результата пока не наблюдается.

К примеру, в западных регионах наличие вагонов составляет 2700 единиц, из них в настоящее время 1000 вагонов перераспределены на перевозку угля.

Третье. Наблюдается дефицит и завышенная стоимость (при наличии) дизельного топлива.

При наличии существенного количества дорожно-строительной техники, необходимо обеспечение дизельного топлива порядка 100-130 тонн в сутки.

«В связи с вышеизложенным, в рамках исполнения поручения Главы государства, АО «НК «ҚазАвтоЖол» принимаются все возможные меры для успешной реализации данных проектов, однако по независящим вышеуказанным причинам имеются риски неисполнения поручений», - говорится в сообщении.