Отсрочку по кредитам получили 2600 призывников в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 2600 военнослужащим срочной службы предоставили отсрочку по кредитам. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения престижа и привлекательности воинской службы, Министерством обороны совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка организовано предоставление отсрочек платежей по банковским займам и микрокредитам военнослужащим срочной службы. На сегодняшний день из всего количества призванных граждан на срочную воинскую службу предоставлено более 2600 отсрочек платежей по займам», - отметил на брифинге в СЦК Дархан Ахмедиев.

Учитывая долгосрочный характер проекта, в ведомстве выработали алгоритм предоставления кредитных каникул в проактивном формате. То есть, призывнику не нужно писать заявление. В Минобороны отмечают, что такая мера позволит более оперативно предоставлять отсрочки платежей по кредитным обязательствам и гарантировано обеспечит 100% охват военнослужащих срочной службы.

Ранее в Министерстве обороны сообщили о случаях, когда казахстанцы, чтобы получить отсрочку от армии, предоставляли поддельные справки об обучении.